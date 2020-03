Meteo

Neve anche a Spoleto: ecco le foto più belle. Imbiancato anche il castello di Pissignano

Risveglio con la neve anche a Spoleto. Temperature invernali, in questo martedì 24 marzo, come da previsioni meteo per colpa di un'ondata di freddo arrivata dalla Russia. Suggestive le immagini del centro storico di Spoleto imbiancato, bellissimo il Duomo. Imbiancato anche il castello di Pissignano. Neve anche in altre città dell'Umbria come Foligno, Montefalco e Gualdo Tadino. Ridotti al minimo, ...