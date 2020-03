Coronavirus, negozi chiusi e tutti a casa in Gran Bretagna. Boris Johnson cambia linea Video

Boris Johnson cambia linea. Negozi chiusi e tutti in casa in Gran Bretagna: il premier ha ordinato misure restrittive per il Paese, contro la diffusione del Coronavirus.

In un discorso alla nazione, ha detto che resteranno chiusi tutti gli esercizi commerciali non essenziali, mentre sono vietate riunioni in pubblico di più di due persone, com multe da 30 sterline ai trasgressori. Parchi aperti in parte, luoghi di culto chiusi, si potrà uscire solo per lavoro, spesa, portare a spasso il cane, fare esercizio o assistenza, Nel Paese i contagiati sono quasi 6mila, i morti 335. Gli operatori sanitari britannici hanno protestato formalmente per la mancanza di protezioni dicendo di sentirsi "carne da cannone", mentre più di 7.500 medici e infermieri in pensione hanno risposto all'appello del governo perché tornino al lavoro.

facebook Boris Johnson Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev