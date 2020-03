Coronavirus, video della psicologa clown: spiega ai bambini come affrontare la quarantena e come difendersi

Un filmato anti Coronavirus. Si chiama Marina Di Marco, è psicologa e clown-terapeuta, è nata in Calabria ma da nove anni vive a Perugia. Ha prodotto il video con l'aiuto di Sbroghi, il suo clown, per spiegare ai bambini il Covid-19 e come comportarsi al meglio durante questi giorni di quarantena. "Sono certa che possa essere utile a molti - dice - L'umorismo è un grande meccanismo di difesa contro la paura e l'angoscia! Spero di poter portare un sorriso nelle case di tanti italiani". La regia e il montaggio sono di Alessandro Ruta, suo compagno. Marina racconta come nasce il video: "Abbiamo avuto quest’idea io e Alessandro. Ci siamo accorti di avere palline per lavatrice identiche ad un Coronavirus. Io sono una psicologa (guarda il suo sito), lavoro a Perugia come libero professionista e svolgo il tirocinio di specializzazione in neuropsichiatria infantile da 4 anni, avendo iniziato una formazione in psicoterapia della Gestalt. Ho incontrato il clown durante gli anni universitari con “I Nasi Rossi del Dottor Jumba” (Federazione Nazionale Clown). Alessandro, invece, è un attore e formatore di Rinoceronte Teatro, associazione culturale di Perugia che, da anni, lavora con bambini e adulti sul territorio. Insieme abbiamo unito competenze teatrali e psicologiche per dar vita al video per spiegare, con il sorriso, ai bambini l’importanza dello stare a casa in questo momento e anche del diritto di aver paura. Ognuno di noi è caratterizzato da numerose parti interne, talvolta opposte, e ognuna di esse ha necessità di essere espressa. Abbiamo dentro una parte intima e sensibile che, spesso, teniamo nascosta perché fragile, ingenua e per questo così profonda e poetica. Una parte che il personaggio del clown può invece esprimere liberamente".

