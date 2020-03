Il video messaggio postato il 20 marzo su Facebook in cui il sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti, prendeva di petto i propri concittadini che non rispettavano le disposizioni emanante per il contenimento del contagio da Coronavirus è diventato virale su scala mondiale. Oltre a collezionare migliaia di visualizzazioni, l'appello accorato del primo cittadino è approdato anche in tv su uno dei canali televisivi più seguiti del Paese asiatico, che lo ha trasmesso con tanto di sottotitoli. Centinaia di commenti anche su Sina Weibo, un sito di microblogging fra i più frequentati della Cina, un ibrido fra Twitter e Facebook. Ribalta internazionale anche sul sito del quotidiano inglese The Guardian, oltre ai programmi tv Live Non è la D'Urso su Canale 5 e Non è l'Arena su La7.