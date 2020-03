Coronavirus, la tombola del condominio a Napoli. Tutti alle finestre: il passatempo è da non credere Video

Tutti in casa, rigorosamente. La giornata è lunga, ma solo così ci si difende dal contagio da Coronavirus e a Napoli tengono duro: gente nelle proprie abitazioni per mantenere lontano il Covid-19, il virus che sta terrorizzando il mondo.

In uno dei palazzi della città, c'è chi ha pensato bene - dando fondo alla creatività (non certo poca) - di organizzare una tombola. Una tombola condominiale a distanza, ovviamente. Già, ma come. Le immagini del video sono eloquenti. In questo condominio di Napoli basta munirsi di un megafono, aprire finestre e terrazze e munirsi di cartella. Il passatempo è davvero fantastico con i numeri che vengono gridati in maniera davvero unica.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev