Coronavirus, come far uscire il cane? Calandolo dal terrazzo col guinzaglio. E così la signora resta a casa

Per combattere il Coronavirus la cosa migliore è rimanere chiusi in casa. Ormai lo sanno tutti. E' stato detto e ridetto da autorità, medici, esperti, professori universitari, studiosi. Una parte della popolazione ci ha messo qualche giorno di troppo per capire, ma c'è anche chi ha preso alla lettera le indicazioni e non lascia la propria abitazione per alcun motivo. Nemmeno per portare fuori il cane. Come la signora del video, pubblicato sui social e condiviso decine di volte, che ha trovato una strana soluzione per permettere al proprio amico a quattro zampe di fare i suoi bisogni. Lo cala dalla finestra grazie alla pettorina e a un lungo guinzaglio, lo lascia passeggiare, poi lo tira su con lo stesso sistema. Un ascensore fai da te. Decreto rispettato: #iorestoacasa.

