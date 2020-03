Coronavirus, cittadino di Bergamo: "Politici vergogna, prima gli aperitivi poi avete fatto il tampone" Video

"Ricordatevi, ricordatevi di cosa hanno fatto, di come si sono comportati." Il video-sfogo, come lo definisce nell'esordio del video, viene da Bergamo, epicentro dell’epidemia Coronavirus di questi giorni drammatici. Un video diventato subiuto virale nella giornata di oggi, domenica 22 marzo 2020. A realizzarlo su Facebook e Youtube è Mario Sancinelli. “Le cose vanno male – dice rivolgendosi al presidente Mattarella e al premier Conte – perché i governanti da gennaio sapevano che l’epidemia sarebbe arrivata. Ma non si sono preparati, non hanno fatto scorta di camici e mascherine”.

Il video, tutto da vedere e che riproponiamo, parla dei "politici che hanno fatto gli aperitivi sui Navigli e poi sono corsi a fare il tampone al primo segnale di difficoltà, mentre lo stesso tampone a Seriate e a Bergamo non è stato possibile farlo ai sanitari e a tante delle persone che sono morte".

"Prima o poi - dice il cittadino di Bergamo - tutto questo finirà e bisognerà fare i conti con chi ha dato qualcosa a questo paese. Ora c'è un appello in questi giorni: 300 medici a presentarsi volontariamente per questa pandemia che uccide. Cosa gli propongono? Vitto, alloggio e rimborso spese. Ma non vi vergognate? I nostri rappresentanti del parlamento dovrebbero devolvere totalmente il loro stipendio e devolvere totalmente i vitalizi che continuare a difendere con la scusa dei diritti acquisiti."