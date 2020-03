Coronavirus, disastro Spagna: 1.375 morti e ospedali già al collasso. Pazienti 30 ore sulle sedie di plastica

La Spagna è in totale emergenza Coronavirus. Come accaduto in Italia, il numero dei pazienti positivi al tampone è aumentato in maniera esponenziale e con esso quello dei morti. Il dato ufficiale (21 marzo, ore 16) annuncia 1.326 decessi, altri 324 rispetto al precedente bollettino. La capitale Madrid sta pagando un prezzo altissimo. Conta 804 vittime, sei ogni dieci

Le analisi hanno fino ad ora confermato oltre 25mila casi, di cui ne risultano "attuali" quasi 22mila. La macchina sanitaria è in forte affanno e le autorità hanno avvisato senza mezzi termini i cittadini. "Preparatevi, il peggio deve venire", è stato l'avvertimento del ministro della salute Salvador Illa. Come racconta l'autorevole quotidiano El Mundo, gli ospedali sono affollati, iniziano a mancare le forniture mediche. Drammatiche le immagini che arrivano dal pronto soccorso dell'ospedale Severo Ochoa di Leganés, a Madrid, pubblicate sempre da El Mundo. Malati seduti sulle sedie attaccati alle bombole di ossigeno, infetti da Covid19 sdraiati su barelle parcheggiate nei corridoi, pazienti che attendono con rassegnazione un medico, colpi di tosse ovunque. El Mundo definisce la situazione "fantastica", ovviamente con una grande dose di ironia. Raccogliendo la denuncia di un delegato sindacale, Javier García, sottolinea che le emergenze sono tre volte superiori alla capacità della struttura e che ci sono pazienti costretti a restare seduti su sedie di plastica anche per trenta ore. Non va meglio, purtroppo, in altre strutture. "Situazione disumana", così la definisce il medico di un altro ospedale che invoca l'immediato intervento dell'esercito. La Difesa ha ordinato l'immediato rientro di metà del suo contingente in Iraq.

