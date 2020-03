Coronavirus, il regalo di Vasco Rossi lascia i fan Senza Parole. L'esibizione fa impazzire i social. Il video

I fan glielo avevano chiesto senza mezzi termini. All'inizio era stato il gruppo facebook VR La KOMbriccola del Blasco: ai tempi di Coronavirus regalaci un live rock online per stare più vicini in sicurezza. Una richiesta condivisa e ricondivisa migliaia di volte. Un concerto "contro la paura per portarci un po' di gioia". Sul concerto unplugged probabilmente il Comandate sta ancora riflettendo (non è cosa da poco organizzare un evento del genere), ma intanto Vasco Rossi per l'ennesima volta ha lasciato tutti Senza Parole. Ha voluto regalare ai suoi milioni di fan una vera e propria chicca. Ha imbracciato un'antica chitarra di liuteria realizzata a Catania e ha cantato, appunto, una splendida versione di Senza Parole, uno dei pezzi più belli e significativi del suo interminabile repertorio.

Il video poi è finito sui suoi profili social con un breve post: "Questa è una chitarra di liuteria catanese siciliana degli anni 60 #chitarraacustica #andràtuttobene #andratuttobene #iorestoacasa #musica #rock #vascononstop". L'hashtag iorestoacasa è il chiaro messaggio ai suoi fan: anche lui, spirito ribelle per eccellenza, accetta di combattere il Covid19 rimanendo nella sua abitazione. La mini esibizione ha ovviamente fatto impazzire i suoi fan. Una interminabile pioggia di like e di ringraziamenti. A partire da La KOMbriccola del Blasco: "Grazie Vasco. Ci hai lasciato senza parole". E poi la speranza che al concerto unplugged si arrivi davvero: "Missione compiuta? Continuiamo a condividere l'evento. Facciamoci sentire. Invitate tutti. Ci siamo". Coraggio Kom, l'Italia ti chiama.

Gi.S.