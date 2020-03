Video Coronavirus, ecco chi muore e perché. Analisi del professor Bernabei sulle prime 355 cartelle analizzate

Il professor Roberto Bernabei, ordinario di geriatria dell'Università Cattolica di Roma, ha partecipato alla consueta conferenza stampa giornaliera della Protezione civile per fare il punto sulla pandemia da Coronavirus. Bernabei ha affrontato il tema della mortalità, parlando delle 355 cartelle mediche già analizzate dall'Istituto Superiore della Sanità. "Sono emersi dati importanti - ha detto il professore - solo 3 persone, lo 0,8%, non avevano altre patologie. Gli altri avevano due o più patologie. Il fattore di rischio vero non è avere un'età anziana, ma avere patologie concomitanti come la fibrillazione atriale, ipertensione, diabete, cariopatie ischemiche". Bernabei, ricordando che l'Italia è il Paese più vecchio al mondo, ha spiegato che l'età media degli infettati è 63 anni e che la mortalità delle persone sotto ai 60 è meno del 10 per cento.