La Lombardia non molla e continua a reagire all'emergenza Coronavirus con le proprie forze, grazie alle donazioni che stanno arrivando dall'Italia e da tutto il mondo senza dimenticare l'eroica dedizione con cui gli operatori della sanità regionale si stanno spendendo per debellare il Covid 19. Nonostante questo, però, i numeri continuano a essere tragicamente allarmanti e il governatore Attilio Fontana ha presentato una serie di richieste al governo nella persona del presidente del consiglio, Giuseppe Conte. "Ho ricevuto disponibilità a impiegare l'Esercito - ha spiegato il presidente della Regione - ma i 114 militari inizialmente previsti sono evidentemente insufficienti. Bisognerebbe aggiungere almeno uno zero. Oltre a un provvedimento che vieti le uscite all'aperto, abbiamo chiesto anche misure ancor più stringenti per ciò che riguarda la chiusura dei cantieri, di uffici e studi professionali e filiere produttive non essenziali, in aggiunta a ulteriori limitazioni per orari di apertura delle attività commerciali".