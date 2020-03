Coronavirus, il monito dell'Onu: "Se il virus si diffonde moriranno milioni di persone"

«Se lasciamo che il Coronavirus si diffonda, specialmente nelle regioni del mondo più vulnerabili, ucciderà milioni di persone». Lo ha dichiarato il segretario generale dell’ Onu, Antonio Guterres, in un videomessaggio. «Il Covid-19 sta uccidendo persone e attaccando l’economia. Ci troviamo in una situazione mai vista in precedenza, per la quale non possiamo agire con i mezzi ordinari. Siamo in guerra con il virus. Stiamo fronteggiando una crisi sanitaria globale mai vista in 75 anni di Nazioni unite», ha aggiunto. «Questa è soprattutto una crisi umana che richiede solidarietà. La nostra famiglia umana è stressata e il tessuto sociale viene lacerato. Le persone soffrono, sono ammalate e spaventate. Le attuali risposte a livello nazionale non affronteranno su scala globale la complessità della crisi. Questo è un momento che richiede un’azione politica coordinata, decisa e innovativa dalle principali economie mondiali. Dobbiamo riconoscere che i più poveri e vulnerabili, in particolare le donne, saranno i più colpiti» ha concluso Gutierres.