Coronavirus, l'appello dell'astronauta Parmitano: "Restiamo a casa per difendere la Terra"

Ai tempi dell'emergenza Coronavirus assume un significato particolarmente interessante l'appello dell'astronauta Luca Parmitano, comandante della stazione spaziale internazionale. Parmitano spiega quali sono le precauzioni che vengono prese anche a milioni di chilometri di distanza dalla terra per operare all'insegna della sicurezza anche dal punto di vista sanitario: "Quando siamo in orbita lavoriamo in stretto contatto con gli esperti che ci seguono da terra e operiamo come una squadra. E' l'unico modo per lavorare in sicurezza e contribuire alla sopravvivenza del pianeta. "Vista da lassù - dice Parmitano - la Terra ci appare fragile e bellissima ma è proprio per questo che tutti insieme dobbiamo chiudere la porta al virus. Dobbiamo scegliere di fare la cosa giusta, che in questo momento è stare a casa".