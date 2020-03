Coronavirus, video drammatico: le immagini all'interno dell'ospedale di Bergamo tra i letti dei malati

Pandemia Coronavirus, le immagini sono sconcertanti e in poco più di un minuto fanno capire quanto drammatica sia la situazione negli ospedali del nord e quanto dura sia la guerra che i sanitari stanno combattendo contro il Covid19. Il video è stato realizzato all'interno dell'ospedale di Bergamo. E' un operatore sanitario a girare tra i letti dei pazienti, tutti dotati di respiratore. Malati nelle stanze, nei corridoi, nel triage. Alcuni persino sulle brandine. Il filmato è stato pubblicato dal sito liveleak, ripreso e commentato da utenti di tutto il mondo. E' stato pubblicato anche dalla testata Tpi e mandato in onda da Piazza Pulita, trasmissione di La7. Vale più di tante parole pronunciate in questi giorni ed è il più efficace invito a seguire le indicazioni del governo e a restare in casa.

