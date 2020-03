Coronavirus, il presidente dei pediatri sicuro: "Il picco ormai è vicino". Video conferenza Protezione civile

"Il picco è vicino". Ne è convinto Alberto Villani, presidente della Società italiana di pediatria, che ha partecipato alla quotidiana conferenza stampa della Protezione Civile, insieme al responsabile nazionale Angelo Borrelli. "Monitoriamo costantemente i dati", ha spiegato nel suo intervento. "Le misure prese danno garanzia di ottenere il risultato che auspicavamo, fermo restando che la cittadinanza rispetti tutto quello che è stato prescritto". L'ennesimo invito, dunque, a non uscire di casa se non per motivi particolarmente importanti. Più di un medico si è detto sicuro che il picco è vicino anche se secondo un'altra corrente di pensiero potrebbe essere necessario ancora diverso tempo. Soltanto i dati dei prossimi giorni potranno dare le prime risposte.

