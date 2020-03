Coronavirus, la testimonianza di un medico: "Noi in prima linea senza armi per difenderci"

La testimonianza di Irven Mussi, medico di base a Milano dal 1983, è quanto di più vero e al tempo stesso allarmante per ciò che riguarda i rischi a cui sono esposti gli operatori sanitari, chiamati quotidianamente a combattere la sfida contro la diffusione del Coronavirus. "Siamo in prima linea senza avere le armi con cui difenderci. Parecchi di noi si sono ammalati, alcuni sono morti fra i quali un mio carissimo amico che lavorava a Codogno". Il dottor Mussi parla di almeno 200 medici malati o messi in quarantena: "Siamo la prima barriera contro il Covid 19 e se ci ammaliamo corriamo il rischio di diventare untori dei nostri pazienti. E' per questo che chiediamo alle autorità di darci la possibilità di difenderci".