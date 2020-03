Coronavirus, Clio Make Up incinta scappa da New York: "Ho paura" - video

"New York non era più una città da considerarsi sicura per noi, nelle mie condizioni soprattutto”. Clio Zammatteo, la famosa Clio Make Up che ha insegnato l'arte del trucco a tantissime donne con i suoi video tutorial su internet, è scappata da New York per trasferirsi in un’altra città in America. L’influencer originaria di Belluno, 37 anni, è incinta e teme per la reazione dei newyorchesi all’emergenza Coronavirus. “Quando inizi a vedere che la gente va a comprare armi anziché comprare la carta igienica. Con mio marito Claudio abbiamo iniziato ad aver paura della reazione della gente più che del virus”, dice in una serie di storie comparse sul suo profilo Instagram (in cui vanta quasi 3 milioni di followers). Durante il video, dalla casa della sua amica Giuliana, si commuove parlando della gravidanza perché “non so cosa ne sarà, qua non ho neanche il dottore. Però almeno mi sento sicura".