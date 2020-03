Il Coronavirus in Brasile, Bolsonaro minimizza: "Tanti morti in Italia perché è un paese di vecchietti"

Jair Bolsonaro rassicura (o per qualcunosarebbe meglio dire inganna) il Brasile, minimizzando l’emergenza Coronavirus in Italia. Nonostante il numero dei decessi continui ad aumentare, il presidente brasiliano paragona l’Italia a Copacabana, dove "in ogni palazzo c'è un anziano o una coppia di vecchietti. Per questo sono molto fragili e muore tanta gente. Hanno altre malattie, ma dicono che muoiano per Coronavirus". E ancora sempre nel video dell'agenzia Vista: "Non li uccide il Coronavirus che arriva alla fine, quelle persone sono già debilitate", aggiunge Bolsonaro in una conferenza stampa, come riferiscono i media brasiliani. Sul suo profilo Twitter, Bolsonaro ha cinguettato: "La pandemia è grave, ma non ci sono motivi per isterismo".

