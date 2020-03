"Se vogliamo proteggere le persone più fragili, non dobbiamo mollare adesso. Dobbiamo mantenere le misure adottate sino ad ora". Lo ha detto Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto Superiore della Sanità nel corso della conferenza stampa giornaliera della Protezione Civile nazionale per fare il punto sull'epidemia da Coronavirus. Brusaferro ha spiegato che "siamo in una fase in cui stiamo misurando l'effetto delle misure. Non possiamo ancora vedere i risultati, ma non dobbiamo mollare. E' questa la strada da percorrere". Nel corso della conferenza Brusaferro ha spiegato che i decessi sono avvenuti negli ospedali e nelle case di riposo, anche se non può essere escluso che qualcuno sia morto nella propria abitazione.

