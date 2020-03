Coronavirus, cosa fare per ottenere gli aiuti economici del decreto Cura Italia

La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto Cura Italia ha definito gli ambìti di intervento previsti dal governo per ciò che riguarda gli aiuti e le agevolazioni a imprese, dipendenti e cittadini colpiti dagli effetti dell'emergenza Coronavirus. Fra le misure più importanti ci sono lo stop alle cartelle esattoriali, il rinvio per i versamenti fiscali, gli aiuti alle famiglie e la concessione dei premi per chi ha continuato a lavorare per svolgere servizi essenziali. Disposizioni importanti che necessitano però di "istruzioni per l'uso". Per chi percepisce un reddito inferiore ai 40 mila, la procedura per il bonus di 100 euro è a carico del datore di lavoro. Per voucher e congedi, invece, c'è bisogno di registrarsi sul sito Inps. Per il credito d’imposta per i negozianti vale il concetto della compensazione.