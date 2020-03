Coronavirus, la risposta dell'Italia alle richieste di soldi dell'Europa? Come il marchese del Grillo. Video

Coronavirus, come rispondere alle richieste di soldi dell'Europa all'Italia? Un video con un estratto del film Il Marchese del Grillo è diventato virale. Il celebre film di Mario Monicelli con Alberto Sordi è stato rivisitato per esprimere lo stato d'animo di chi vede nell'Italia un Paese snobbato dall'Unione Europea. In apertura la frase: "Come vorrei vedere l'Italia quando l'Europa ci chiede ancora soldi" con il marchese Onofrio del Grillo che fa la parte dell'Italia. Nel dialogo con chi gli chiede soldi (sull'altro attore è apposta la bandiera dell'Unione europea e, a fianco, un altro con la bandiera inglese) la risposta è un bel "due di picche", un rifiuto ironico poi concluso con la celebre espressione: "Io so' io e voi non siete un c****".

