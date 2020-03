Coronavirus, Alessia Marcuzzi approfitta della quarantena e si coccola il suo cane Brownie

Alessia Marcuzzi si coccola il suo cane. Il barboncino Brownie evidentemente non sente i disagi della quarantena nazionale causata dal Coronavirus, anzi è ancora di più al centro della famiglia, visto che tutti sono tappati in casa. E Alessia, anche per non cedere alla noia, approfitta della situazione per coltivare ancora di più la sua passione per il cagnolino, entrato qualche mese fa nell'abitazione e diventato una vera e propria star, tanto da essere protagonista fisso sul profilo Instagram della modella e showgirl. Alessia soltanto in un secondo momento si accorge che qualcuno la sta filmando, ma poi sorride e alcuni minuti dopo pubblica il video sulle sue instastories.

