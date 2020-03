Coronavirus, assessore Gallera: "Attenzione anche a chi ha sintomi lievi come tosse o semplice raffreddore"

L'assessore al Welfare della Lombardia, Giulio Gallera, ribadisce l'importanza della quarantena per contenere i rischi di diffusione del contagio da Coronavirus e invita a non sottovalutare anche i sintomi lievi. "Metteremo sotto controllo non più soltanto le persone che hanno avuto contatti diretti - ha detto Gallera - ma anche tutti coloro che hanno qualche minimo sintomo influenzale. Ci sono persone che anche se hanno sintomi lievi come tosse o semplice raffreddore risultano positivi al virus".

Gallera ha fatto anche il punto della situazione per ciò che riguarda la Lombardia, regione italiana con i dati più allarmanti: martedì 17 marzo risultavano 16.620 casi di positività al Covid 19, 6.953 persone in ospedale e 1.640 morti, 220 in più rispetto a lunedì 16. Bergamo la zona più colpita con 3.993 i casi positivi, 233 in più rispetto lunedì.