Coronavirus, Diletta Leotta: l'allenamento a casa diventa super sexy. Esercizi con un look mozzafiato Video

Diletta Leotta rigorosamente a casa nel rispetto delle disposizioni per l'emergenza Coronavirus. La presentatrice di Dazn non si ferma però, in questi giorni dove tutti dobbiamo rimanere a casa e ci dà sotto con l'esercizio fisico fra le mura domestiche.

Diletta non rinuncia soprattutto a comunicare con i suoi numerosissimi follower attraverso i social, segnatamente Instagram. Ha così pubblicato, sulle storie, video dove si allena mostrando vari esercizi da fare a casa. L'allenamento casalingo di Diletta Leotta, che lo affronta con un look mozzafiato, ha certo l'obiettivo di diventare utile per chi lo vuole seguire, ma è anche decisamente sexy.