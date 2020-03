Coronavirus, l'Oms: "Italia apripista nella lotta alla pandemia". Video conferenza stampa Protezione Civile

Nella conferenza stampa del 17 marzo per la comunicazione del bollettino giornaliero dell'epidemia da Coronavirus, oltre ad Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile nazionale, erano presenti Nicola Magrini, direttore generale dell'Aifa, e Ranieri Guerra, direttore generale aggiunto Oms. Dopo la comunicazione dei dati di Borrelli, Magrini ha fatto il punto sui farmaci attualmente in corso di sperimentazione e su quelli già utilizzati per il trattamento di Covid19. Ranieri Guerra, invece, ha ripetuto che l'Oms segue con estremo favore gli sforzi dell'Italia e ha ribadito la solidarietà nei confronti della cittadinanza. Ha poi spiegato che l'Organizzazione mondiale della sanità osserva con attenzione la situazione del nostro Paese, considerato apripista rispetto al resto d'Europa.

