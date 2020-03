In piena, drammatica emergenza Coronavirus, si scopre che il Forlanini è stato promesso alle Ong da Nicola Zingaretti (governatore del Lazio e segretario nazionale del Pd), invece di essere utilizzato per curare i malati di Covid-19. La denuncia sulle pagine de Il Tempo, che ha portato alla luce lo scandalo, ha suscitato la dura posizione dell'ex primario di chirurgia toracica dell'ospedale, il professor Massimo Martelli.

La Regione aveva definito la notizia una fake news: “Il Forlanini era deserto già negli anni ’90 – è stato scritto sui profili della Regione Lazio – e da allora è senza alcuna forma di manutenzione. Siamo nel 2020, creare un reparto attrezzato in pochi giorni, per curare malati gravi, in una struttura che cade a pezzi e da ristrutturare da cima a fondo è da folli”.

Parole che hanno fatto infuriare il professor Martelli, intervenuto a Radio Radio. “Sono dei delinquenti! Che mi denuncino… Loro non si devono permettere di giocare con il bene comune!”, ha detto in maniera veemente. Il medico definisce “delinquenti” i responsabili della sanità regionale, fino a sfidarli a querelarlo e chiama “cog*****” Zingaretti il quale, quando si sono verificati i primi due casi di Coronavirus a Roma (i due turisti cinesi), “si è fatto una risatina”.

Nel video l'intervento di Martelli e le pagine de Il Tempo dedicate alla vicenda.