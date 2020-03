Coronavirus, da brividi il canto di speranza del Coro Gioventù Alpina di Cremona. Il video

Si può essere distanti a causa del Coronavirus, ma uniti con il cuore e grazie alla tecnologia. Il Coro della Gioventù Alpina di Cremona fa venire i brividi. Il video del loro canto di speranza per l'Italia è diventato velocemente virale, condiviso ovunque sui social. I ragazzi si sono collegati ognuno dalla propria abitazione ed hanno dato vita ad un coro che emoziona e dà forza in un momento particolarmente difficile per tutto il Paese, chiamato a combattere unito contro un nemico subdolo, capace di uccidere soprattutto i più deboli.

Guarda anche Flash mob, il calendario fino a domenica 22