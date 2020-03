Video Sky Coronavirus, chiuso il santuario di Lourdes per la prima volta nella sua storia

Chiuso per Coronavirus anche il santuario di Lourdes per la prima volta nella storia. Da quando l'11 febbraio del 1858 la giovane Bernadette Soubirous assistette all'apparizione della madonna nella Grotta di Massabielle, il sito luogo di culto per la cristianità aveva sempre continuato ad accogliere i fedeli. La cittadina francese accoglie ogni anno circa 6 milioni di turisti, il terzo santuario cristiano al mondo per numero di pellegrini, dopo la basilica di San Pietro in Vaticano e la basilica di Nostra Signora di Guadalupe. «Il santuario chiuderà le porte per un po’», ha dichiarato monsignor Olivier Ribadeau Dumas, rettore del santuario di Lourdes. La novena ora si farà in streaming.