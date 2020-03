Coronavirus, le prime immagini nel nuovo ospedale all'ex Fiera di Milano da 500 posti di terapia intensiva

Potrà ospitare fino a 500 malati di Coronavirus l'ospedale in fase di allestimento negli spazi dell'ex Fiera di Milano. Così come accaduto a Wuhan, città focolaio della pandemia scoppiata in Cina, si tratterà di una struttura dedicata esclusivamente a ospitare pazienti affetti da Coronavirus. Regione Lombardia e Fondazione Fiera Milano hanno già iniziato a predisporre gli spazi, gran parte dei quali saranno destinati alla terapia intensiva.

Il nuovo ospedale, che si sviluppa su un'area di 25 mila metri quadrati dislocati su due piani, potrebbe essere completato nel giro di dieci giorni. Una quindicina di postazioni sono state già allestite in poco più di una giornata. Già disponibili tutte le forniture di acqua, luce e gas. La grande sfida che vede impegnati il governatore Attilio Fontana e il suo consulente Guido Bertolaso, in contatto continuo con il dipartimento nazionale della Protezione civile, è però quella del reperimento dei respiratori. Sono in corso contatti su scala mondiale. Fontana e Bertolaso hanno effettuato un altro sopralluogo all'ex Fiera di Milano nella giornata di lunedì 16 marzo.