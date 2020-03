Coronavirus, una buona notizia dalla Cina: da dieci giorni nessun contagio nell'Hubei

Una buona notizia, almeno destinata ad aiutare il mondo a vedere una luce in fondo al tunnel del Coronavirus, arriva dalla provincia dell'Hubei, in Cina, dove la pandemia ha preso le mosse in particolare dalla metropoli di Wuhan. I responsabili del governo hanno annunciato che ormai i nuovi casi di Covid 19 sono residuali, tanto che da dieci giorni non vengono più registrate forme di contagio. I ruoli, ormai, si sono invertiti e da lunedì 16 marzo Pechino imporrà la quarantena a chiunque arrivi in Cina da Paesi stranieri. Nel frattempo, anche in nazioni che parevano finora indenni si sta correndo ai ripari: in Salvador è stata addirittura sospesa la Costituzione per vietare qualsiasi tipo di spostamento della popolazione; nelle Filippine è stato dichiarato il coprifuoco; in Nuova Zelanda è stato negato l'attracco a una nave da crociera.