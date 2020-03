Venti positivi al Coronavirus, di cui due ospedalizzati al Santa Maria alle Scotte di Siena: un anziano di 86 anni e una donna di 45. Diciotto in isolamento domiciliare, tra cui un bimbo di 90 giorni. E 260 cittadini in quarantena. Sono numeri da guerra per una piccola città come Chiusi, in provincia di Siena, 8.500 residenti appena. Il sindaco Jury Bettollini si è trovato improvvisamente ad affrontare l'emergenza più grave del dopoguerra. Ha emanato ordinanze estremamente restrittive. Dipendenti comunali e volontari sono mobilitati 24 ore su 24 per combattere contro l'epidemia. Facciamo il punto con il primo cittadino (15 marzo ore 11).

Servizio di Giuseppe Silvestri

