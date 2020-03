Coronavirus, il video della conferenza stampa della Protezione Civile. Il perché delle morti dei 50enni

Le misure introdotte dal governo hanno un effetto non immediato, ma a distanza di due settimane. Ancora queste due settimane non sono trascorse e quindi occorre aspettare ancora per valutare l'impatto reale che avranno sull'epidemia da Coronavirus. E' stato detto durante la conferenza stampa quotidiana della Protezione Civile nazionale in cui è stato fatto il punto su vittime e contagi. I morti al 14 marzo sono 1.441, mentre i contagiati complessivi 21.157. Durante la conferenza è stato spiegato che il numero totale dei casi con esito infausto è aumentato e quindi inevitabilmente anche per la fascia d'eta più giovane coinvolta, quella dei 50enni.

