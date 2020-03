Coronarirus: l'appello di Antonio Lorenzon, vincitore di Masterchef: "Restate a casa e godetevi la famiglia"

Anche da Antonio Lorenzon, vincitore di Masterchef 9, arriva l'invito a restare a casa nei giorni dell'emergenza Coronavirus. Dal cuoco amatoriale che ha trionfato nell'edizione 2020 del cooking show di cucina di Sky Uno anche qualche consiglio su come impiegare il tanto tempo libero a disposizione: "Cosa faccio io? Ne approfitto per cucinare e per fare quello che di solito non ho tempo di fare. Visto il lungo che sono stato fuori per Masterchef posso dedicarmi anche alla mia casa. Spero che anche voi abbiate il tempo per dedicarvi a ciò che più vi piace. Approfittate di questi giorni per riscoprire i piaceri della famiglia"