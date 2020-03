Coronavirus, il video virale che commuove: "L'Italia non molla. Facciamo vedere al mondo chi siamo"

Nella lotta al Coronavirus c'è un video che sta commuovendo e facendo piangere tanti italiani, soprattutto gli anziani, e che è immediatamente diventato virale sui social network. Il filmato è stato realizzato e diffuso dall'Aiss, l'Associazione italiana sicurezza sussidiaria e racconta l'Italia che non molla e che alla fine, nonostante i momenti difficili, vince. Il filmato ripercorre velocemente alcuni dei momenti più difficili e tristi della storia del Paese. Sfilano immagini in bianco e nero su terremoti, alluvioni, attacchi del terrorismo e della mafia. "Ma non abbiamo mai avuto paura di lottare", si legge in sovraimpressione. Poi spuntano il tricolore e le Frecce della Pattuglia Acrobatica dell'Aeronautica: "Facciamo vedere al mondo chi siamo". La colonna sonora è Nessun dorma, la celebre romanza della Turandot di Giacomo Puccini: "All'alba vincerò".

