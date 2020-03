Coronavirus, video della conferenza della Protezione Civile. Brusaferro: "Occhio ai comportamenti in casa"

Il Coronavirus in Italia: 250 decessi in 24 ore. E' il dato drammatico annunciato durante la conferenza stampa della Protezione Civile del 13 marzo. All'incontro con i giornalisti hanno partecipato il capo della protezione civile Angelo Borrelli e il professor Silvio Brusaferro dell'Istituto superiore della sanità. Nel suo intervento Brusaferro ha ricordato l'importanza della donazione di sangue e invitato ai volontari a continuare a donare perché non ci sono pericoli. Ha poi messo in guardia sui comportamenti in casa, soprattutto chi è positivo o teme di esserlo. Brusaferro ha comunicato anche i nuovi dati di letalità. A morire sono soprattutto gli uomini (75%), la media d'età è di 80.3 anni.