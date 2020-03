Coronavirus, tutorial francese per mascherina fai da te. Federfarma: Siamo senza, usiamo quelle fatte in casa

Anche Federfarma, in assenza di mascherine, si attrezza con il fai da te contro il Coronavirus. Il presidente dell'associazione dei farmacisti dell'Umbria, Augusto Luciani, fa sapere che la sua cooperativa di farmacie, Farmacentro, attiva in 15 province, è in attesa di 200 mila mascherine e al momento non ne dispone nemmeno per i propri operatori. Per questo lo stesso Luciani, nella sua farmacia perugina, ha deciso di autoprodurle con Scottex ed elastici. "C'è un tutorial in francese che gira nel web - dice Luciani - che spiega come si possono realizzare mascherine d'emergenza. Noi in attesa di quelle confezionate utilizziamo proprio le mascherine fatte in casa. La necessità di dispositivi di protezione individuale riguarda molti nostri clienti, anche medici dell'ospedale di Perugia sono venuti a chiederceli".

