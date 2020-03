Coronavirus in Umbria, auto con megafono nel comune di Panicale per ricordare ai cittadini di restare in casa

Ogni mezzo è lecito per combattere il Coronavirus e spingere i cittadini a rispettare il decreto restrittivo del governo. Anche utilizzare il megafono per ricordare ai residenti i doveri indicati dall'esecutivo per cercare di arginare l'epidemia. Accade in Umbria, a Panicale e frazioni, in provincia di Perugia. Dalla serata di venerdì 13 marzo un'auto della polizia locale attraversa vie e piazze del centro abitato per invitare al rispetto rigoroso delle disposizioni. Va ammesso che già da giovedì 12 di gente per strada se ne vede sempre meno, come di auto, nonostante l'alto numero di pendolari che ogni giorno solitamente si reca a Perugia per lavoro.

