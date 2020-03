Il Coronavirus non ucciderà la musica di Ivano Pescari. Ecco Colpo d'amore, uno dei suoi successi Video

Era amato e stimato. Non solo da chi lo conosceva e lo apprezzava per le sue qualità umane, ma anche da chi grazie alla sua musica e alle sue canzoni ha ballato e si è divertito in centinaia e centinaia di feste o serate in cui Ivano Pescari è stato protagonista con le sue band. E' stato ucciso dal Coronavirus, ma la sua musica vivrà per sempre. Come Colpo d'amore, il pezzo che riproponiamo, oppure Gelosa da impazzire.

Un terzinato scritto da Gianluca Bibiani in collaborazione con Corrado Castellari, Ivano Pescari e Massimiliano Caciorgna. Il brano, edito dalle Edizioni Musicali Vocalsound e Pagina 3, è stato inciso dal maestro Ivano Pescari che ha curato anche la realizzazione del video, come spiega il post che accompagna la pubblicazione su youtube.it . La versione audio di colpo d'amore è disponibile direttamente nel sito www.believedigital.com.