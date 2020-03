Coronavirus, monologo Pojana sempre più virale: "Abbiamo creato terroni cromati invincibili: gli X Terrons"

Più passano i giorni più diventa virale il monologo di Andrea Pennacchi, il Pojana, proposto a Propaganda Live nelle scorse puntate. Come al solito pungente e al tempo stesso molto ironico, il Pojana mette in correlazione il Coronavirus e la questione settentrionale, scoprendo all'improvviso che forse alla fine il nord si è indebolito piuttosto che diventare più forte grazie all'autonomia. "Il peso maggiore sono i terroni - dice tra l'altro nella sua performance - Gli abbiamo sommersi di rifiuti chimici in Campania e pensavamo di esserceli tolti, invece abbiamo creato dei terroni cromati invincibili: gli X Terrons". Sui social il monologo è stato condiviso migliaia e migliaia di volte.

