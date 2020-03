Coronavirus, ecco chi muore in Italia: età e patologie. Video della conferenza stampa capo protezione civile

Coronavirus, altri 188 morti in Italia. Il bilancio è stato tracciato dal capo della protezione civile, Angelo Borrelli, nel corso della consueta conferenza stampa delle ore 18. Borrelli nell'occasione ha comunicato ulteriori dati statistici. Dall'inizio dell'epidemia sono morte oltre mille persone. Di queste il 98% ha più di 68 anni e il 67% aveva delle patologie pregresse. Relativamente alle forze in campo della Protezione Civile nazionale, ha specificato che gli uomini impegnati sono più di 4.600, un incremento di 2.159 unità: tutti mobilitati per l'assistenza alla popolazione. Borrelli ha ringraziato ancora una volta il personale sanitario e quanti sono in trincea per combattere l'epidemia.

Guarda anche Mancano le mascherine nelle farmacie, rischio sciopero