Coronavirus, appello con altoparlanti in strada a Chiavari per invitare la popolazione a restare a casa

Per sensibilizzare in maniera capillare la propria popolazione al rispetto del decreto che estende a tutta Italia le prescrizioni adottate inizialmente per le zone rosse (Lombardia e altre 14 province italiane) maggiormente colpite dal Coronavirus, il Comune di Chiavari ha scelto un sistema quanto mai pratico.

Dalle prime ore della mattina di martedì 10 marzo, un pulmino della polizia locale attraversa le strade e le vie principali, invitando i cittadini a restare in casa e uscire solo in caso di necessità per contribuire al contenimento del Covid 19. Dagli altoparlanti montati sul veicolo viene diffuso senza soluzione di continuità un appello esplicito: "Attenzione. Emergenza Coronavirus. Si invita la cittadinanza a restare il più possibile a casa per evitare il contagio".