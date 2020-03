Coronavirus, in Cina guarisce anche paziente centenario. L'uomo, classe 1920, era stato preso in cura dal team di medici il 24 febbraio e aveva un quadro clinico a dir poco preoccupante con morbo di Alzheimer, ipertensione e insufficienza cardiaca. Nonostante questo, il suo fisico è stato trattato nel modo giusto e ha reagito positivamente. Come spiega uno dei medici che hanno curato l'anziano nato nel febbraio 1920, è stata applicata una terapia principale basata su plasma di pazienti prima affetti da Coronavirus poi guariti. Il centenario è stato dimesso insieme a un gruppo di altre 80 persone contagiate dal Covid 19.