Dalla penisola iberica arriva una testimonianza che elogia i protocolli adottati in Italia contro il Coronavirus, al contrario di quanto accade in Spagna. A fornirla è Amedeo Carboni, ex terzino della Nazionale italiana e di Valencia, Roma, Sampdoria, Parma, Empoli, Bari e Arezzo. "In Italia - spiega il 55enne ex calciatore originario di Arezzo - può esserci stata anche troppa prevenzione, ma ciò dimostra la giusta attenzione che abbiamo avuto e stiamo avendo noi italiani nei confronti di un virus molto contagioso. Qui in Spagna, invece, non c'è nessuna prevenzione". Fa un esempio chiaro e al tempo stesso allarmante Amedeo Carboni, che vive da anni a Barcellona dove ha fondato una società che si occupa di consulenza per la ristrutturazione di stadi: "Hanno pensato a far giocare a porte chiuse un evento come l'ottavo di finale di Champions League Valencia-Atalanta, ma non è stata presa alcuna precauzione per Las Fallas, la più famosa e frequentata festa popolare spagnola, che ogni anno fa arrivare a Valencia milioni di persone".