Video Coronavirus, Chiara Ferragni su Instagram invita a non uscire di casa: "Vi spiego perché"

Coronavirus, anche Chiara Ferragni lancia un appello su Instagram ai suoi follower. "Ragazzi, restate a casa. E' inutile minimizzare la questione come invece molti stanno facendo. Abbiamo un problema molto serio, se andiamo avanti di questo passo rischieremo che le terapie intensive siano completamente piene e che i medici debbano scegliere tra un paziente e l'altro in base all'età, in base alle patologie pregresse per decidere chi provare a salvare perché non avremmo abbastanza posti se questo Coronavirus dovesse continuare a propagarsi".

Chiara Ferragni, 18.6 milioni di follower su Instagram, chiede a tutti di agire con intelligenza. "E' ora di dimostrare che siamo persone che hanno valori veri - dice - chi se ne frega dell'aperitivo, chi se ne frega della cena fuori o dello shopping. Questo è il momento di avere paura, siate intelligenti, evitate la vostra routine. Chiudetevi in casa: è un sacrificio che porterà a debellare questo virus. Io non posso vedere scene di una Milano piena di gente, come ieri. Non siate egoisti".