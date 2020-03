Coronavirus, treni regolari dopo il caos di sabato. Da risolvere il problema dei controlli

Dopo il caos di sabato 7 marzo con l'assalto ai treni dovuto alle prime indiscrezioni sul decreto Coronavirus che di lì a poco avrebbe chiuso gli accessi e le uscite dalla Lombardia, la situazione per ciò che riguarda il traffico ferroviario nelle principali stazioni italiane è tornata a un'apparente normalità. Il nodo più importante da sciogliere resta invece quello dei controlli, visto che nei convogli continua a essere svolta la normale attività di verifica dei biglietti. La domanda che si pongono in tanti è però un'altra: chi controlla il rispetto del decreto per ciò che riguarda l’ingresso e l’uscita dai territori individuati dal provvedimento, visto che gli spostamenti sono consentiti solo per motivi gravi e "comprovati", di lavoro o di famiglia?