Alcune aziende toscane stanno producendo mascherine protettive, nate da un'idea del presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, che saranno distribuite al personale degli ospedali. "Per il personale negli ospedali - ha spiegato Rossi in conferenza stampa - abbiamo stabilito di dotare tutti di una mascherina chirurgica, questa mascherina è un'invenzione toscana. A noi, anzi a me personalmente, è venuta l'idea che il 'tessuto non tessuto' può trattenere l'aerosol, l'Università ci ha certificato che è così, lo trattiene tanto quanto le mascherine che adesso sono introvabili". Rossi ha spiegato che "ne stiamo producendo tra le 20mila e le 30mila al giorno e le distribuiremo in tutte le strutture. Per quanto sia un effetto limitato al trattenimento dell'aerosol, è una misura che possiamo estendere a tutti gli operatori sanitari e non solo".

Video di Giulio Schoen