Video Coronavirus, piano del governo per aumentare posti di terapia intensiva

Coronavirus, pronto un piano del governo per aumentare i posti in terapia intensiva. Lo annuncia in una intervista a Sky il sottosegretario di Stato al ministero della Salute, Sandra Zampa. "Il piano prevede un innalzamento del 50% dei posti di terapia intensiva negli ospedali italiani e del 100% di posti in pneumologia e nei reparti di malattie infettive", ha detto Zampa. I numeri più aggiornati, parlano di 2.502 contagi in Italia, 79 morti di cui 55 solo in Lombardia. I guariti, invece, sono 149. Quella appena entrata, secondo gli esperti, può essere considerata una settimana decisiva per capire l'evolversi dell'epidemia.