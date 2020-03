Coronavirus, è emergenza rianimazioni. Pochi i posti disponibili in ospedale, mancano anche i medici

Coronavirus, è emergenza rianimazioni. Pochi i posti disponibili: 900 in Lombardia, 700 in Veneto e 400 in Emilia Romagna. In molti di questi, però, sono già ricoverate altre persone con patologie diverse dal virus cinese. Nel corso dell'ultime vertice tra il premier, Giuseppe Conte, il capo della protezione civile, Angelo Borrelli, e alcuni ministri e governatori della Regioni si è discusso cosa fare per fronteggiare questa emergenza. Tra le soluzioni al vaglio anche quella di attrezzare con macchinari e attrezzature mediche altri reparti delle strutture ospedaliere. E' anche emergenza medici tanto che si sta pensando (e in alcuni casi lo si è già fatto) di richiamare quelli in pensione.