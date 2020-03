Video Coronavirus: il comandante Gennaro Arma ultimo a lasciare la Diamond Princess in quarantena

Coronavirus, il comandante Gennaro Arma è stato l'ultimo a lasciare la Diamond Princess, la nave da crociera ferma dal 5 febbraio nel porto di Yokohama, in Giappone, in quarantena: 705 dei 3700 passeggeri a bordo, infatti, erano risultati positivi al virus. Il comportamento del comandante Arma è stato giudicato da molti "eroico". "Persone come il comandante Gennaro Arma sono il simbolo di un'Italia forte che non molla", ha scritto sulla sua pagina Facebook il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. Le procedure di sbarco sono terminate nella giornata di domenica primo marzo quando dalla nave da crociera sono scese le ultime 130 persone. Tra di loro 70 cittadini indonesiani che sono stati rimpatriati con un aereo messo a disposizione dal governo di Giacarta.