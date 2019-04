Sir, Hoag diventa il Gladiatore per i 7 Cervelli

Coach Bernardi ha chiamato Hoag in campo e il canadese lo ha ripagato alla grande, girando gara 5 di semifinale scudetto di volley con Modena e così la Sir Perugia è rientrata in partita e poi ha battuto gli emiliani ed ha conquistato la seconda finale consecutiva. Hoag è diventato così l'eroe del giorno e i 7 Cervelli, duo tifosissimo della Sir e ormai famoso per le parodie in dialetto perugino, non ha perso tempo per dedicargli un capolavoro umoristico, prendendo a prestito le immagini del film il Gladiatore, interpretato da Russell Crowe.